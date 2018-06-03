Полиция назвала причину стрельбы в соборе в Берлине

Полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе, стрелял в дебошира, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местной полиции.

«В Берлинском кафедральном соборе наш коллега в начале пятого выстрелил в дебошира. Он был ранен в ногу», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Берлинском кафедральном соборе произошла стрельба, огонь открыл сотрудник полиции.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере два человека.

В апреле сообщалось, что полицейские задержали четырех человек, которые готовили теракт на полумарафоне в Берлине.