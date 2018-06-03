В США разбился легкомоторный самолет

В результате крушения легкомоторного самолета у побережья Лонг-Айленда, погиб один человек. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, после аварии трое человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, легкомоторный самолет Piper PA31 потерял связь с диспетчерами после взлета с аэродрома.

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Ранее сообщалось, что на юге штата Нью-Йорк в результате крушения легкомоторного самолета погиб человек.

Как отмечалось, разбившийся учебный самолет T-6 Texan должен был принять участие в авиашоу. При аварии погиб пилот легкомоторного самолета.