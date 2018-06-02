В ювелирном торгцентре Еревана убили человека

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате поножовщины в крупнейшем ювелирном торговом центре Еревана, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

«Второго июня из станции «скорой помощи» сообщили об обнаружении на территории торгцентра «Мир золота» тела мужчины лет сорока. Через пять минут поступила информация о госпитализации оттуда же 33-летнего мужчины с колото-резанными ранами», — говорится в сообщении.

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Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, ранения, в том числе смертельные, нанес неизвестный во время ссоры.

«Личность подозреваемого удалось установить. Принимаются меры по его обнаружению», — добавили в полиции.

Причины произошедшего устанавливаются. Полиция разыскивает нападавшего.