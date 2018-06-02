Полиция Британии заявила о высоком уровне угрозы терроризма

Руководитель командования полиции Лондона по борьбе с членами террористических организаций Дин Хэйдон заявил, что в городе сохраняется «очень высокий» уровень террористической угрозы, передает Sky News.

«Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высок, он сохраняется с 2014 года… Он повышался до критического дважды, после терактов в Манчестере и на станции Parsons Green. Но в настоящий момент мы находимся на очень высоком уровне, то есть теракт весьма вероятен», — сказал Хэйдон.

Он также призвал жителей Лондона проявлять бдительность и указал на то, что правоохранительные органы «все время ведут очень сложную работу по предотвращению террористических атак».