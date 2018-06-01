Генпрокурор Украины назвал сроки расследования покушения на Бабченко

__is_photorep_included11777281: 1

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко займет полгода, передает РИА «Новости».

О расследовании генпрокурор рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».

«Как быстро [следствие] закончится? Не раньше, чем через полгода, и, думаю, не позже, чем через год. Практика подобных дел приводит меня к такому выводу», — сказал Луценко.

Реклама

29 мая власти Украины сообщили, что Бабченко был убит в подъезде собственного дома. На следующий день в ходе пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ) было объявлено, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой, организованной для раскрытия реального покушения на Бабченко.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде назвали инсценировку покушения на Бабченко «позором СБУ».