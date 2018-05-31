«Организатор» покушения на Бабченко: мы точно знали об инсценировке

Борис Герман, который является подозреваемым по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что заранее осознавал, что «исполнитель» заказа будет сотрудничать со Службой безопасности Украины и убийство будет инсценировано, передает РИА «Новости».

«(Бывший иеродиакон Украинской православной церкви и действующий активист «Правого сектора») АлексейЦимбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что он известен по своей деятельности во время АТО, он никогда в жизни не будет убивать какого-либо человека, особенно безоружного человека. Когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он побежит в СБУ и начнет все рассказывать, потому что на фронте их этому научили. Поэтому мы точно знали, что будет инсценировка», — сказал Герман.

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Он также отметил, что его общение с источником из Москвы документировалось, а сама операция была секретной.

«У меня нет никаких отрицательных эмоций к Бабченко, у меня нет никаких претензий к Цимбалюку», — добавил Герман.

По его словам, к нему обратился «очень давний знакомый, который сейчас живет в Москве».

Ранее сообщалось, что бывший монах УПЦ назвал себя «убийцей» Бабченко и поблагодарил СБУ.

«Правый сектор» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.