На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Движение на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро осуществлялось с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в официальном твиттере организации.

Как отмечается, отклонения в движении были связаны с техническими причинами.

«На Люблинско-Дмитровской линии незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении столичного метрополитена.

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В настоящее время все поезда движутся согласно расписанию.

Ранее движение на зеленой ветке столичного метро было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.