Путин призвал нового главу МЧС усилить контроль за общественными местами
Президент России Владимир Путин призвал главу МЧС Евгения Зиничева усилить контроль за местами массового скопления людей, сообщает РИА «Новости».
Об этом Путин заявил в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
«Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено пожарной безопасности.
Путин также призвал наказывать нарушителей соответствующих норм за недобросовестное отношение к обязанностям.
Ранее сообщалось, что Путин потребовал от прокуратуры держать на контроле соблюдение прав бизнеса.