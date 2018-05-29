В селе в Красноярском крае нашли тела четырех мужчин

В селе Тасеево в Красноярском крае обнаружены тела четырех мужчин, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

«29 мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в селе Тасеево четырех тел неустановленных мужчин», — говорится на сайте ведомства.

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По предварительным данным, тела мужчин с открытыми черепно-мозговыми ранениями обнаружил участковый. В данный момент устанавливаются их личности, следователи опрашивают жителей села.

На место происшествия вылетел руководитель Главного Следственного управления по Красноярскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что под Красноярском мужчина зарезал трех человек.