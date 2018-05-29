Жертвами стрельбы в бельгийском Льеже стали три человека

При нападении в бельгийском городе Льеж погибли три человека, стрелок ликвидирован. Об этом сообщает dhnet.be.

Инцидент произошел утром 29 мая в центре города на улице Огюстен. Неизвестный мужчина выстрелил в двух полицейских. После этого он зашел в школу, расположенную неподалеку на бульваре Авруа. Там злоумышленник взял в заложники женщину.

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По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека: двое полицейских и прохожий. Нападавший был ликвидирован полицией. Также сообщается о двух пострадавших.

По данным портала, нападавший выкрикивал «Аллах акбар».

Находившиеся в школе дети, а также взятая в заложники женщина не пострадали.