Главу подмосковных Котельников обвинили в мошенничестве и арестовали

Главе городского округа Котельники предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

В сообщении ведомства не упоминается имя задержанной. По данным официального сайта Котельников, округ возглавляет Ирина Польникова.

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СК расследовал дело в отношении нескольких чиновников округа, они подозреваются в приобретении права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» обманным путем. В ходе расследования была установлена причастность к совершению указанного преступления и главы Котельников.

«Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн руб.», — отмечается в сообщении.

Польникова помещена под домашний арест. Расследование дела продолжается.