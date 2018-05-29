Главу подмосковных Котельников обвинили в мошенничестве и арестовали
Главе городского округа Котельники предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.
В сообщении ведомства не упоминается имя задержанной. По данным официального сайта Котельников, округ возглавляет Ирина Польникова.
СК расследовал дело в отношении нескольких чиновников округа, они подозреваются в приобретении права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» обманным путем. В ходе расследования была установлена причастность к совершению указанного преступления и главы Котельников.
«Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн руб.», — отмечается в сообщении.
Польникова помещена под домашний арест. Расследование дела продолжается.