Москвичей предупредили об усилении ветра

Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Московском регионе 30 и 31 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В связи с выходом глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России 30 мая ... ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 м/с», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что днем 30 и 31 мая пройдут кратковременные грозовые дожди.

«Днем 30 мая температура воздуха в ЦФО 22…29°С, 31 мая в северной половине округа температура понизится до 9…16°С . 1-2 июня дальнейшее понижение температуры в ночные часы до 0…5°С, в пониженных местами рельефа возможны заморозки», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июне.