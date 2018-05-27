В Татарстане эвакуировали три железнодорожных вокзала

В Татарстане эвакуировали сразу три вокзала из-за информации о подозрительном предмете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Уточняется, что два вокзала были эвакуированы в Казани и один в Набережных Челнах.

«В 14.40 началась эвакуация на вокзалах «Казань-1», «Восстание-Пассажирская» и «Набережные Челны». Отрабатывали сразу три вокзала. Причина — обнаружение подозрительного предмета», — сказали в ведомстве.

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Все три вокзала были обследованы кинологами, которые не обнаружили взрывных устройств.

«Вокзалы сейчас работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет», — добавили в МВД.

В начале мая в Брюсселе полиция эвакуировала вокзал Гар-дю-Миди из-за звуков взрыва. Позже стало известно, что причиной эвакуации вокзала в Брюсселе стала стрельба.