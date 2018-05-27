В Эстонии третий день тушат пожар на военном полигоне

Эстонские спасатели продолжают сражаться с пожаром на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии у села Пала, который продолжается с 25 мая, передает РИА «Новости».

В Спасательном департаменте республики сообщили, что спасателям удалось предотвратить распространение огня за пределы 50 гектаров.

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Пожар произошел из-за того, что загорелся молодой лес и почва на соседних участках. К вечеру пятницы пожар охватил 15 гектаров территории полигона. В субботу площадь возгорания составила 50 гектаров.

Работой над ликвидацией возгорания занимаются спасательные команды, военнослужащие со спасательной техников и добровольцы. С воздуха им помогает самолет Сил обороны. По словам спасателей, опасности для жителей соседних населенных пунктов нет.