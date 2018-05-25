На Кубе нашли второй «черный ящик» разбившегося Boeing
Поисковые группы, которые собирают обломки потерпевшего крушение самолета Boeing 737-200, нашли второй бортовой самописец, передает Reuters сообщение местного телевидения.
Ранее сообщалось об обнаружении первого бортового самописца.
Boeing 737-200 потерпел крушение 18 мая на территории Кубы. В результате авиакатастрофы погибли 111 человек, двое выжили. Среди погибших семь граждан Мексики. После авиакатастрофы в стране был объявлен траур.
В данный момент устанавливаются причины крушения лайнера.