В Госдуму внесен законопроект о запрете держать диких животных дома

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий запрет на содержание в домашних условиях опасных диких животных. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п.», — говорится в пояснительной записке.

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Предлагается разработать перечень видов животных, запрещенных к содержанию.

Также документ обязует владельцев потенциально опасных диких животных, приобретённых до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их.

Кроме того, законопроект предполагает разработку и принятие правительством России перечня собак потенциально опасных пород.

«Владельцы таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку в соответствии с законодательством о ветеринарии до 1 июля 2020 г.», — уточняется в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах.