На востоке Москвы содержание сероводорода в воздухе в 3,5 раза превысило норму

В Мосэкомониторинге разместили данные, которые свидетельствуют о превышении на востоке Москвы содержания сероводорода в воздухе в 3,5 раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о районе Новокосино. По данным ведомства, концентрация сероводорода там достигала 0,0146 миллиграммов на метр кубический, а в районе станции метро «Кожухово» — 0,0304. При этом порог запаха составляет 0,0075 миллиграммов на метр кубический. Повышенная концентрация вещества в воздухе наблюдалась в течение трех часов. При этом подчеркивается, что метеоусловия в течение дня приведут к рассеиванию выбросов в атмосфере.

Ранее сообщалось, что дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С. Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.