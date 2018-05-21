Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на протяжении недели давление в городе будет повышенным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 21 мая атмосферное давление побило рекорд 39-летней давности. Согласно показаниям городских барометров, давление в городе составляет 1009 миллибар. Предыдущий рекорд — 1008,9 миллибар.

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«В течение ближайшей недели фон атмосферного давления у нас сохранится повышенным», — сказала Позднякова.

Она также отметила, что в настоящее время не видно, что давление возвращается в норму.

Ранее сообщалось,что в Москве в понедельник, 21 мая, ожидается до +21°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +19 до +21°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3- 8 м/c.