В Греции три человека погибли при столкновении катера со скалой

На побережье греческого острова Крит катер врезался в скалы, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает AMNA.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в Сфакии. На борту катера находились четыре человека, которым было от 30 до 35 лет. Один из них выжил и был госпитализирован с многочисленными переломами и травмами.

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По словам рыбаков, катер двигался на большой скорости и врезался в скалу по неизвестной причине.

Ранее сообщалось, что туристический катер, перевозивший 31 пассажира, взорвался перед островом Пхи-Пхи-Ле в южном Таиланде.