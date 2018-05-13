Число погибших при взрывах в церквях в Индонезии возросло до 9

Число погибших в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии увеличилось до девяти, 40 человек пострадали. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

«Полиция подтвердила гибель одного террориста-смертника. Жертвы и пострадавшие на данный момент: девять погибших, 40 раненых», — говорится в сообщении.

13 мая на острове Ява в Индонезии произошла серия взрывов, были атакованы три церкви. Первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии, в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист. Взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников.