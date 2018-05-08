В Минске пройдет подобная «Бессмертному полку» акция

Эпизод, подобный акции «Бессмертный полк», будет присутствовать при праздновании 9 мая в Минске, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанну Романович.

«Мы, может быть, не назвали ее так – акцией «Бессмертный полк», но такой элемент или эпизод, он есть», — сказала Романович.

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Она отметила, что на церемонию возложения цветов на площади Победы школьники и активисты БРСМ традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее организатор акции «Бессмертный полк» в Минске Валерий Драко заявил, что шествие пройдет, несмотря на запрет властей города.