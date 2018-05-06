В Шереметьево задержан подозреваемый в нападении с холодным оружием

В аэропорту Шереметьево сотрудникам правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в нанесении ножевого ранения, передает агентство городских новостей «Москва».

«На службу «02» 5 мая в 08:53 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: ул. Шипиловская, д. 50. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота обнаружен мужчина 1984 г. рождения, который нарядом «скорой» медицинской помощи госпитализирован в медучреждение. В 18:00 того же дня в аэропорту Шереметьево сотрудниками ОУР ОМВД задержан мужчина 1994 г. рождения, который изобличен в том, что примерно в 08:40 по указанному адресу в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, нанес указанные ранения пострадавшему, после чего скрылся», — сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

Сообщается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».