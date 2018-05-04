Врачи рассказали о состоянии здоровья Сергея Скрипаля

Управление Национальной службы здравоохранения по юго-западу Англии сообщило, что спустя два месяца после отравления в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль все еще находится в больнице, передает РИА «Новости».

«После инцидента в Солсбери пациент находится в палате районной больницы Солсбери из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Состояние его здоровья улучшается, он уже не в критическом состоянии», — сообщили в управлении, не представив иной информации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие в связи с отказом британской стороны в консульском доступе к пострадавшей от ядовитого вещества в Солсбери Юлии Скрипаль.