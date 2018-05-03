При стрельбе в банке в Армении число погибших выросло до двух

В результате нападения на филиал банка HSBC в Ереване скончался еще один раненый, который оказался сотрудником полиции, передает

«В больнице в четверг скончался полицейский, которого ранил преступник при ограблении банка HSBC», — сообщил начальник пресс-службы полиции Ашот Агаронян.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в банке в Ереване. Инцидент произошел в одном из филиалов банка HSBC на улице Комитаса. Нападавшего удалось обезвредить. У него при себе были нож, граната и ружье. По данным ведомства, мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался.

Напавший на отделение банка в Ереване оказался полицейским.