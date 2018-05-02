В Одессе радикалы избили принесшего цветы к Дому профсоюзов мужчину

В Одессе радикалы избили молодого человека, который принес цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли десятки людей, сообщает «Страна.ua».

По словам пострадавшего Михаила Ильина, он шел к Куликову полю, когда на него напал глава радикальной группировки «Уличный фронт» Демьян Ганул.

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В настоящее время пострадавший дает показания сотрудникам правоохранительных органам.

Ранее полиция сообщала что, в ходе мероприятий никаких стычек не зафиксировано.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.