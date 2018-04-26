На Сахалине в центре для новорожденных обрушился потолок

В перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который открыли менее месяца назад, обрушился навесной потолок, передает РИА «Новости» со ссылкой на на пресс-службу минздрава области.

«В региональном перинатальном центре произошло частичное обрушение потолочных панелей подвесной конструкции потолка в ординаторской, при этом никто не пострадал», — сообщается в заявлении минздрава.

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В ведомстве считают, что к обрушению навесного потолка привело гарантийное обслуживание. По данным составителей заявления, подрядчик провел проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации, для доступа к ним были частично демонтированы крепления потолочных конструкций.

«Все недостатки были устранены оперативно, в тот же день. Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к ООО «Остов» — подрядчику строительства», — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее МЧС предупреждало о высокой пожарной опасности на Сахалине.