Источник сообщил о двух погибших при наезде фургона на пешеходов в Торонто

По меньшей мере два человека погибли во время столкновения фургона с толпой в канадском Торонто, еще семеро доставлены в госпиталь, передает Reuters со ссылкой на свидетеля.

Ранее сообщалось, что фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто.

«Белый фургон сбил группу пешеходов на пересечении Янг-стрит и Финч... Степень травмирования неизвестна, пострадали 8-10 человек», — написали в твиттере полиции.

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Отмечалось, что полиция перекрыла улицы, на месте работали медицинские службы.

Также ранее стало известно, что полиция задержала наехавшего на пешеходов в Торонто водителя. В данный момент личность водителя не установлена.