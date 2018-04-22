СК опубликовал видео нейтрализации боевиков в Дагестане

Следственный комитет России опубликовал видео контртеррористической операции в Дагестане, во время которой были нейтрализованы девять бандитов, на своем официальном канале на сайте YouTube.

Опубликованный ведомством видеоролик длится двадцать секунд, на записи видно, как проводился захват дома, удерживаемого боевиками.

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Сообщалось, что силовики уничтожили группу боевиков в дагестанском городе Дербенте. Ранее в городе ввели режим контртеррористической операции. Силовики ликвидировали боевиков, которые передвигались на автомобиле, и блокировали их дом.

Как отмечается, никто из гражданского населения не пострадал, потерь среди личного состава правоохранительных органов также нет. По имеющейся информации, боевики собирались устроить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники.