Марии Алехиной назначили 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram

Мещанский суд Москвы назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной 100 часов обязательных работ за акцию с бумажными самолетиками в поддержку заблокированного в России мессенджера Telegram, передает агентство городских новостей «Москва» из зала суда.

«Признать Алехину виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») и назначить наказание в виде 100 часов обязательных работ», — огласила решение судья Юлия Мордвина.

В ходе акции активисты запускали бумажные самолетики у дверей здания ФСБ на Лубянке, всего были задержаны 12 человек.