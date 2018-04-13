В отношении личного адвоката Трампа ведется расследование

Министерство юстиции США заявило, что в отношении Майкла Коэна, личного адвоката президента США Дональда Трампа, ведется расследование, передает Reuters.

Отмечается, что расследование продолжается несколько месяцев. Также представитель ведомства подчеркнул, что расследование сосредоточено на личных делах Коэна, а не на его работе в качестве адвоката. Ранее газета Washington Post сообщала, что адвоката Трампа подозревают в банковских махинациях.

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Ранее 13 апреля суд отказал Коэну в выдаче временного запретительного ордера на допуск правительства Соединенных Штатов к изъятым у него документам.

9 апреля сотрудники ФБР провели обыск в доме, офисе и гостинице Коэна.