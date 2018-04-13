При крушении Ка-29 в Балтийском море погибли два летчика

В акватории Балтийского моря потерпел крушение выполняющий испытательные полеты вертолет Ка-29, в результате чего погибли два летчика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«12 апреля 2018 года около 23.30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб», — говорится в сообщении ведомства.

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Метеорологические условия при выполнении полета были простыми. Как отмечается, на месте крушения в настоящее время проводится поисковая операция.

Ранее сообщалось, что удалось обнаружить тело одного погибшего.