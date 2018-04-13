Источник: в акватории Балтийского моря упал вертолет, есть погибшие

В акватории Балтийского моря произошло крушение вертолета, при котором погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В Калининградской области произошло крушение вертолета … в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа», — рассказал источник агентства.

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По его словам, к настоящему моменту удалось обнаружить тело одного погибшего. Как отмечается, на борту находились два человека, поиски второго члена экипажа продолжают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что фрагменты вертолета Ми-8, разбившегося в Хабаровске, вывезли с места крушения. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», который выполнял учебно-тренировочный полет, разбился в Хабаровске 11 апреля в 11.30 (04.30 мск). На борту находились шесть человек, все они погибли.