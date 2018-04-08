Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду

Группа петербургских школьников залезла на крышу Зимнего дворца по фасаду и водосточной трубе, чтобы сделать красивые фотографии, сообщает «Комсомольская правда».

Согласно инстаграму молодых руферов, Эрмитаж стал не первым историческим зданием, на которое залезли школьники — к примеру, в этом аккаунте есть снимок с круши Мариинского дворца, опубликованный три дня назад.

Реклама

Сообщается, что охрана музея не успела задержать нарушителей. В данный момент администрация Эрмитажа не отреагировала на инцидент.

По данным издания, один из школьников находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 15 школьников отравились неизвестными таблетками.