Капитан судна «Норд» будет отпущен 10 апреля

Капитана российского судна «Норд» освободят 10 апреля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

«Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен ($1352). Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что за арестованного на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко внесли залог.

Суд на Украине арестовал капитана судна «Норд» Владимира Горбенко до 31 мая.