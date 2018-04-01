Врио губернатора Кузбасса пообещал строжайшее наказание за пожар в «Зимней вишне»

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что виновные в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово понесут строжайшее наказание, передает РИА «Новости».

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», — сказал Цивилев.

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Ранее сообщалось, что врио Кемеровской области назван заместитель Амана Тулеева. В видеообращении экс-губернтаор Аман Тулеев заявил, что не может занимать свой пост после пожара в ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.