СМИ: Мавроди похоронили в закрытом гробу

Основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди похоронили в закрытом гробу, похороны прошли в закрытом режиме, сообщает РЕН ТВ.

Сергея Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище, на прощание с ним были только родные и близкие.

Ранее сообщалось, что основателя «МММ» похоронят на деньги участников пирамиды.

Реклама

Мавроди умер в возрасте 62 лет.

Акционерное общество «МММ» считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.