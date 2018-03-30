Россияне стали меньше болеть гриппом

В Минздраве России заявили, что в 2017 году показатель заболеваемости гриппом в стране был почти вдвое ниже, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Известия».

В ведомстве также отметили, что за 20 лет данный показатель упал практически в 150 раз. Причина улучшения ситуации — в широком охвате россиян вакцинацией.

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При этом в период с сентября по декабрь 2017 года полностью удалось избежать сезонной эпидемии гриппа.

По данным издания, в 2017 году россияне установили рекорд по количеству сделанных прививок против гриппа. Как отмечается, в прошлом году вакцинацию прошли 67,4 млн человек (46,6% населения).