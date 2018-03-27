Мэр Кемерово отправил инициативную группу жителей в морг «для проверки»

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Мэр Кемерово Илья Середюк отправил группу горожан на «инспекцию» моргов, сообщает РИА «Новости».

В ходе акции памяти погибших в воскресном пожаре Середюк предложил собравшимся жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание ТЦ. Также мэр предложил горожанам, не верящим в официальные данные о погибших, выдвинуть пять делегатов «для проверки». Затем он выбрал пятерых самых активных участников митинга и посадил их в муниципальный автобус.

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«Я уже предупредил в морге, езжайте и проходите напрямик», — сказал Сердюк.

Ранее СК Александр Бастрыкин в ходе совещания по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта.