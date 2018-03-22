В крови жителей Волоколамска не нашли летучих газов

Первые результаты анализов крови жителей Волоколамска, обратившихся за помощью накануне, не выявили следов летучих газов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.

«Сегодня были готовы первые результаты анализа крови. В исследуемом материале специалисты не обнаружили следы летучих газов (сероводорода, пропана, бутана) и других отравляющих веществ. На данный момент исследования продолжаются», — сказал представитель ведомства.

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Жители Волоколамска на протяжении нескольких недель жалуются на неприятный запах от мусорного полигона «Ядрово».

Накануне там произошел выброс газа, после чего за помощью в больницу обратились более 60 детей.

Представитель регионального минздрава отметил, что обратившиеся за помощью дети страдали аллергическими реакциями и бронхиальной астмой. Часть обращений также связали с вирусными заболеваниями.