В Чехии произошел взрыв на химическом предприятии

В чешском городе Кралупи-над-Влтавоу произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на источники в пожарной службе.

Отмечается, что инцидент произошел на химическом комбинате. В результате взрыва погибли и пострадали сотрудники предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Италии в городе Катании произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.