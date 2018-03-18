Полиция отказалась пускать россиян в консульство во Львове для голосования

Украинская полиция не пускает россиян в консульство России во Львове для голосования на выборах российского президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудники национальной гвардии Украины оградили здание российского консульства металлическим забором.

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«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал корреспонденту агентства полицейский у здания консульства.

Ранее МВД Украины объявило, что не пустит россиян в здания посольства и консульств для голосования на выборах президента России.