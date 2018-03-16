СММ ОБСЕ проконтролирует ситуацию с выборами президента России на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет дежурить у российских дипломатических представительств на Украине в связи с выборами президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы информировали СММ, СММ нам подтвердила, что будут постоянно, 24 часа в сутки мониторинговые команды в Киеве у нашего посольства и вокруг наших генконсульств в Одессе, Харькове и Львове», — сказал Лукашевич.

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Он отметил, что российская сторона постарается привлечь внимание к действиям Киева.

«Задействуем все каналы, конечно, это очень тревожный сигнал накануне наших выборов», — добавил Лукашевич.

Ранее в Госдуме отреагировали на решение Киева не пустить россиян на выборы.