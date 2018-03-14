Джонсон призвал к «единому ответу» по Скрипалю

Глава министерства иностранных дел Великобритании призвал мировое сообщество к единой точке зрения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Пока мы ждем объяснений со стороны России, как разработанное российскими военными нервно-паралитическое вещество оказалось примененным в Великобритании, министр иностранных дел Борис Джонсон сегодня призвал союзников и международные организации обобщить все известные данные об инциденте и, в случае, если мы подозреваем участие России в нападении, подготовить международный ответ такому безответственному поведению», — сообщили в ведомстве.

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Джонсон подчеркнул, что если нападение было спланировано и осуществлено российской стороной, то данный инцидент необходимо рассматривать не как угрозу для Великобритании, но как «явное нарушение» соглашению о запрете химического оружия.

Ранее сообщалось, что Джонсон пригрозил санкциями, если в отравлении Скрипаля найдут «российский след». Также глава МИДа считает, что отравление Скрипаля перекликается с гибелью Литвиненко. В российском МИДе все заявления о связи России с отравлением Скрипаля подвергли резкой критике.