СК возбудил дело по факту взрыва в жилом доме в Петербурге

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в 9-этажном жилом доме в Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в доме произошел взрыв бытового газа в результате чего несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва бытового газа в Санкт-Петербурге повреждены три этажа 9-этажного жилого дома.