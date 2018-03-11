Великобритания намерена обсудить отравление Скрипаля на уровне НАТО

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Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что страна планирует поднять вопрос об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля во время встречи с союзниками по блоку НАТО. Об этом сообщает The Independent.

«Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО», — сказал Эллвуд.

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Ранее сообщалось, что следы нервно-паралитического вещества, которым отравился работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, найдены в ресторане Zizzi в британском городе Солсбери.

10 марта стало известно, что британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.