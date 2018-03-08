На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Сахалинской области в связи с надвигающимся циклоном. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«В штормовом предупреждении говорится, что на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде снега, на крайнем юге с дождем. Сильное отложение мокрого снега (35 мм и более). Лавиноопасно», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, движение пассажирских автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Макаров и Южно-Сахалинск — Углегорск будет закрыто.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что на Сахалине из-за непогоды остановилась работа общественного транспорта.