Мэр Киева сообщил об отключении от тепла 1905 зданий

Кличко: более 2 тыс. зданий в Киеве отключены от тепла

В Киеве 1905 зданий в четырех районах остались без тепла. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, после ночных ударов был поврежден объект критической инфраструктуры, в результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Всего в городе без отопления из-за повреждений Дарницкой теплоэлектростанции остаются почти 2,7 тыс. строений.

Украинские паблики пишут, что многие киевляне провели эту ночь в метро из-за взрывов. В Киеве и Киевской области ночью объявляли воздушную тревогу, в столичном регионе произошли перебои с электричеством.

В феврале сообщалось, что Дарницкая ТЭЦ-4 в Киеве почти прекратила работу из-за разрушений после ударов. Украинские СМИ писали, что из-за морозов и повреждений станция обросла сосульками.

Ранее стало известно, что Словакия расторгла соглашение об аварийных поставках энергии на Украину.