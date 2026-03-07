Размер шрифта
Американского епископа арестовали после визитов в мексиканский бордель

NYP: епископ из Калифорнии мог потратить до $1 млн церковных денег на бордели
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Полиция США задержала католического епископа Эмануэля Шалету в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть страну. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Сан-Диего.

По данным правоохранителей, епископа, который занимает высокий пост в Халдейской католической епархии Святого апостола Петра, задержали 5 марта после многомесячного расследования. В офисе шерифа сообщили, что Шалета был остановлен и задержан в аэропорту, когда собирался вылететь из страны.

Ему предъявили восемь обвинений в растрате, восемь обвинений в отмывании денег и одно обвинение по статье о крупном финансовом преступлении.

Как пишет католическое издание The Pillar, следствие предполагает, что епископ мог тратить арендные платежи от церковной недвижимости на личные нужды, в том числе на бордели. Позже священник пытался покрыть недостачу средствами из благотворительного фонда. По данным издания, неучтенными оказались более $427 тыс., однако реальная сумма может достигать $1 млн.

Расследование началось после обращения представителя церкви Святого Петра в августе 2025 года. Он передал правоохранителям документы, которые могли указывать на возможную растрату средств.

В рамках расследования, инициированного Ватиканом, утверждалось, что Шалета регулярно ездил из Сан-Диего в мексиканский город Тихуана и посещал клуб-бордель Hong Kong Gentlemen's Club, расположенный в районе красных фонарей Zona Norte. При этом обвинений в причастности к торговле людьми епископу не предъявлялось.

Сообщается, что в январе Шалета подал прошение об отставке в Ватикан после начала расследования.

Ранее в Петербурге арестовали ряженного священника.

 
