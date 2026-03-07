«Должны были говорить о футболе»: в «Интер Майами» высказались о речи Трампа про Иран

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал, что команда не была проинформирована о речи президента США Дональда Трампа про конфликт на Ближнем Востоке перед встречей в Белом доме. Его слова приводит Miami Herald.

«Нам сказали, что визит будет просто для того, чтобы поздравить нас с титулом, и что мы будем говорить только о футболе, но всё оказалось не так», — подчеркнул спцеиалист.

5 марта игроки «Интер Майами» были приглашены в Белый дом в качестве победителей Кубка MLS, который они завоевали в ноябре 2025 года, обыграв в финале «Ванкувер Уайткэпс». Во время этой встречи американский президент начал рассказывать об успехах американских вооруженных сил в конфликте с Ираном.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Ранее Лионеля Месси начали травить из-за визита в Белый дом к Трампу.