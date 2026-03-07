Весящего 140 кг украинца с больным сердцем насильно отправили в штурмовики

Тренер 140-килограммового украинца рассказал о его отправке на фронт штурмовиком

На Украине насильственно мобилизовали страдающего ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями 140-килограммового молодого мужчину по имени Никита. Об этом сообщило издание Страна.ua со ссылкой на работавшего с ним тренера Александра Никулина.

По его словам, Никита не явился на запланированную тренировку — он позвонил прямо из автобуса ТЦК Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — это орган военного управления на Украине, заменивший собой военные комиссариаты (военкоматы) и рассказал, что его «бусифицировали» (то есть принудили к отправке на фронт).

Это произошло две недели назад, и с тех пор с Никитой не могут связаться ни друзья, ни родственники. Члены семьи молодого человека ходили в ТЦК со справками о состоянии его здоровья, но у них не приняли документы.

Никулин утверждает, что в конце концов «окольными путями» родные Никиты узнали о его отправке в 225-й штурмовой полк.

«То есть Никита, [который] не мог пробежать и 100 метров из-за сердечного клапана, <...> у нас по ходу штурмовик будет», — возмутился тренер.

Фитнес-инструктор высказал предположение о том, что сотрудники ТЦК схватили молодого человека на выходе из подъезда, поскольку тот практически везде ездил на машине из-за проблем с весом и здоровьем.

По данным связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала, десятки похищенных сотрудниками ТЦК украинских мужчин заперты в бараках на полигоне под Харьковом без душа, туалета и связи с родными.

Ранее российский дрон спас украинца от «бусификации» и попал на видео.